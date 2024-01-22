Стало известно, сколько вакцины от коронавируса будут производить в Беларуси 22.01.2024, 12:09

И кого будут прививать.

Мощности предприятия «БелВитунифарм», где налажено производство белорусской вакцины от коронавируса, позволяют в полной мере обеспечить потребности в этом препарате. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Большаков в интервью госСМИ.

По его словам, в гражданский оборот вакцина поступит уже в этом году.

Тем временем замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко рассказал, что за эпидемический сезон планируется выпустить около двух миллионов доз белорусской вакцины от COVID-19. В первую очередь будут прививать людей из групп повышенного риска.

Также препарат намерены экспортировать в другие страны, чтобы окупить этот проект.

Что касается эффективности белорусской вакцины от коронавируса, то директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров отметил, что она инактивированная, состоит из микробных частиц, которые выращивают в лаборатории, — по сути, это аналог китайской вакцины.