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США нанесли удары по столице Йемена

  • 23.01.2024, 8:39
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США нанесли удары по столице Йемена

Удары были нанесены по ракетным платформам, беспилотникам и складам оружия хуситов.

Йеменские хуситы в понедельник, 22 января, заявили, что нанесли ракетный удар по американскому военному грузовому кораблю Ocean Jazz в Аденском заливе на западе Аравийского моря. Об этом сообщает Al Arabiya.

В Центральном командовании ВМС США опровергли утверждения хуситов и заявили, что с судном Ocean Jazz постоянно поддерживали связь и оно было в безопасности.

Позже 22 января Al Jazeera сообщила о взрыве в столице Йемена Сане, подконтрольной хуситам. Представитель группировки заявил журналистам, что удару подверглась авиабаза Аль-Дайлами, а также объекты в провинциях Таиз, Эль-Байда и Хадджа. Официальный представитель США подтвердил Al Jazeera, что удары были нанесены по ракетным платформам, беспилотникам и складам оружия хуситов.

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