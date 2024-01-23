закрыть
23 января 2024, вторник, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Telegram запустил ряд новых функций

1
  • 23.01.2024, 22:38
  • 1,096
Telegram запустил ряд новых функций

Появились одноразовые голосовые сообщения и «кружочки».

Telegram запустил ряд новых функций. В частности, теперь в мессенджере можно отправлять голове сообщения и видеосообщения, которые можно воспроизвести только один раз.

Настройка одноразового просмотра, которая уже доступна для фото и видео, теперь появилась для голосовых и видеосообщений. После воспроизведения такое сообщение автоматически удаляется.

Чтобы создать видео- или голосовое сообщение, которое исчезает, необходимо нажать на пиктограмму микрофона или камеры, начать запись, как обычно, а затем потянуть вверх. Тогда будет доступна новая пиктограмма «просмотреть один раз». Кроме того, Telegram разворачивает возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых и видеосообщений через то же меню.

Telegram также добавляет возможность видеть, когда получатель читает сообщения в чатах один на один. А владельцы подписки теперь могут скрывать время, когда прочитали сообщение, и выбирать, кто может написать им («Все» или «Мои контакты и премиум-пользователи»).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип