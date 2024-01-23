Telegram запустил ряд новых функций 1 23.01.2024, 22:38

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Появились одноразовые голосовые сообщения и «кружочки».

Telegram запустил ряд новых функций. В частности, теперь в мессенджере можно отправлять голове сообщения и видеосообщения, которые можно воспроизвести только один раз.

Настройка одноразового просмотра, которая уже доступна для фото и видео, теперь появилась для голосовых и видеосообщений. После воспроизведения такое сообщение автоматически удаляется.

Чтобы создать видео- или голосовое сообщение, которое исчезает, необходимо нажать на пиктограмму микрофона или камеры, начать запись, как обычно, а затем потянуть вверх. Тогда будет доступна новая пиктограмма «просмотреть один раз». Кроме того, Telegram разворачивает возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых и видеосообщений через то же меню.

Both voice and video messages can now be sent as view-once – after being played one time, the message is automatically deleted.



To send a message as view-once, swipe up to lock recording and then tap the view-once icon. #TelegramTips pic.twitter.com/fq4wg7Q0hP — Telegram Messenger (@telegram) January 18, 2024

Telegram также добавляет возможность видеть, когда получатель читает сообщения в чатах один на один. А владельцы подписки теперь могут скрывать время, когда прочитали сообщение, и выбирать, кто может написать им («Все» или «Мои контакты и премиум-пользователи»).