закрыть
24 января 2024, среда, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецслужбы Литвы раскрыли настоящую цель Путина

  • 24.01.2024, 11:06
  • 6,958
Спецслужбы Литвы раскрыли настоящую цель Путина

К чему готовится Кремль?

Российский президент Владимир Путин преследует цель не только поражение Украины, но и долгосрочную конфронтацию с Западом.

Об этом заявил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, сообщает Delfi.

По его словам, война России против Украины останется важнейшим фактором, который будет формировать повестку дня в вопросе безопасности региона. В том числе и Литвы. Яунишкис прогнозирует, что, вероятно, ситуация останется такой же – как и в прошлом году. Маловероятен он считает тот факт, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся.

«Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или разрешения, какого-либо желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении», — сказал Дарюс Яунишкис.

Он отмечает, что цель Путина — поражение Украины, «денацификация» и «демилитаризация», контроль над оккупированными территориями, но не только это. Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы считает, что Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом, у нее есть широкий спектр инструментов.

Яунишкис не исключает, что Кремль будет использовать эти инструменты для снижения помощи Украине, использовать информационные и кибернетические операции, ядерный шантаж, не исключены и инциденты на территориях стран НАТО.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило о секретных документах Берлина, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией. Согласно документу, в Альянсе ожидают эскалацию из РФ уже в феврале этого года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип