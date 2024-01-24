Видеофакт: Путин вскинул руку в нацистском приветствии 24.01.2024, 11:26

2,000

В разговоре с президентом Египта.

Президент РФ Владимир Путин показал нацистское приветствие «от сердца к солнцу» в разговоре с египетским лидером Ас-Сиси, сообщает «Можем объяснить».

Владимир Путин показал сегодня жест, похожий на принятое у ультраправых приветствие «римский салют» (от «сердца к солнцу»). Сначала российский лидер приложил правую руку к груди, а потом отвел ее в сторону и вверх. Этим он ответил на жест президента Египта, который похлопал себя ладонью в области сердца, а затем развернул ладонь к Путину.

Римский салют был принят в качестве приветствия в фашистской Италии, нацистской Германии и франкистской Испании, а после второй мировой продолжает использоваться среди неонацистов по всему миру. Приветствие ультраправых не требует, по данной традиции, обязательно вскидывать руку вверх. За этим жестом в русском языке закрепилось название «зига» (кинуть зигу) от немецкого Sieg Heil! — «Да здравствует Победа!».

За демонстрацию жеста, имеющего вполне конкретные отсылки в России не штрафают, в отличие от нацистской символики и атрибутики, за которые есть административное и уголовное наказание. Российские суды тем не менее наказывают за публичную демонстрацию нацистского приветствия, если оно сопровождается определенными словами: например, так было с британским фанатом в Волгограде, который, кроме вскидывания руки выкрикивал нацистские лозунги.

Отсылки к эстетике фашизма в пропаганде РФ появились с начала вторжения в Украину, их неоднократно замечали у главного «патриотического» певца РФ — Шамана (Ярослава Дронова), которого заметили вскидывающим руку на концерте в Новомосковске.

Путин не впервые показывает странное поведение на публичных мероприятиях. Во время совещаний он может разобрать на части шариковую ручку, или опровергать самого себя, заявляя нечто противоположное тому, что говорил по той же тема раньше. Так Путин сначала отрицал отношение ЧВК «Вагнер» к российскому государству, а после летнего бунта Пригожина говорил, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась Россией.