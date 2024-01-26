Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию 26.01.2024, 4:44

Вертолет превзошел ожидания и совершил на десятки полетов больше, чем планировалось.

Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию на Марсе, превзойдя ожидания и совершив на десятки полетов больше, чем планировалось.

Об этом сообщает NASA.

Несмотря на то, что вертолет остается в вертикальном положении и поддерживает связь с наземными диспетчерами, изображения его полета 18 января, отправленные на Землю на этой неделе, свидетельствуют, что одна или несколько лопастей его несущего винта были повреждены во время приземления, и он больше не способен к полету.

«Историческое путешествие Ingenuity, первого самолета на другой планете, подошло к концу», - заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Ingenuity приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года, прикрепившись к брюху марсохода NASA Perseverance и впервые оторвавшись от поверхности Марса 19 апреля, доказав, что управляемый полет на Марсе с двигателем возможен.

Совершив еще четыре полета, он начал новую миссию как демонстрацию операций, выступая в качестве воздушного разведчика для ученых и водителей марсоходов Perseverance.

В 2023 году вертолет провел два успешных летных испытания, которые еще больше расширили знания команды о его аэродинамических ограничениях.