Удар HIMARS по российскому «Судному дню» показали на видео 1 26.01.2024, 13:11

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Новые детали уничтожения операторов FPV-дронов под Иловайском.

В сети опубликовали видео с ударом из HIMARS по полигону возле оккупированного Иловайска, где тренировались российские операторы FPV-дронов. Кроме того, OSINT-аналитикам удалось установить геолокацию места удара.

Видео с ударом по полигону оккупантов в Telegram опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

В своей публикации Геращенко также цитирует одного из «Z-военкоров», который жаловался на удар по позициям россиян.

«Начальник курсов проекта «Судный день« (Судоплатов) с позывным Со****н разослал без какой-либо проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку. Прилетели Химарсы. Есть погибшие», — пишет неназванный оккупант.

OSINT-исследователь под ником Necro Mancer в X (Twitter) сообщил, что ему удалось установить геолокацию места удара.

По его информации, полигон оккупантов находился к юго-западу от села Покровка, что рядом с оккупированным Иловайском.

24 января оккупанты сообщали об ударе из РСЗО HIMARS по расположению российских операторов БПЛА из батальона Судоплатова на полигоне под Иловайском.

По информации россиян, в результате атаки погибли по меньшей мере 24 военных.