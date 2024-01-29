Как США красиво проучили Эрдогана 1 Сергей Фурса

29.01.2024, 8:39

5,438

Реджеп Эрдоган

А заодно и Украине помогли.

Эрдоган решил, что он султан и должен заодно бороться с Соросом и рептилоидами, поэтому не хочет быть только в лагере с Западом. И решил купить у России С-400. Средства ПВО, которые мы видим, как проявляют себя сейчас. Но тогда Эрдоган этого не знал и думал, что покупает что-то из серии «аналогов нет».

США заявили, что это так не работает. И заблокировали продажу Эрдогану новейших самолетов F-35. И что либо мы союзники, либо «покупай и самолеты у России».

Эрдоган также обиделся и заблокировал вступление Швеции в НАТО. Прося, по крайней мере, продать ему старые F-16. Он ведь в НАТО. Он ведь союзник с базами на своей территории.

Долгое время торговались, но в результате Турция одобрила членство Швеции в НАТО, а США продали им самолеты. F-16, конечно, а не современные F-35.

А чтобы проучить Эрдогана, взяли и продали современные F-35 Греции. Потенциальному противнику Турции. Чтобы Эрдоган знал свое место. Сразу на следующий день, как Турция одобрила членство Швеции в НАТО.

А договоренности с Грецией позволили США попросить Афины помочь Украине. И греки готовятся передать остатки советского вооружения Украине. Таким образом, США, хотя бы частично, компенсировали отсутствие голосования в Конгрессе за помощь Украине.

Все довольны. Кроме Путина. Ну и Эрдоган вряд ли счастлив. Да и вообще вся эта эпопея для него не очень успешна. Вот смотрит Эрдоган на то, как работает российское ПВО и рвет на себе остатки волос. С мыслью «зачем я в это все влез».

Сергей Фурса, «Фейсбук»