закрыть
29 января 2024, понедельник, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Tesla анонсировала начало работы над суперкомпьютером Dojo в Нью-Йорке

2
  • 29.01.2024, 21:13
  • 2,696
Tesla анонсировала начало работы над суперкомпьютером Dojo в Нью-Йорке

Для чего он нужен.

Компания Tesla объявила о новом проекте под названием Dojo для строительства суперкомпьютерного кластера стоимостью $500 миллионов на Gigafactory New York в Буффало. Об этом сообщает Elektrek.

Кластер Dojo разработан для обучения искусственного интеллекта с помощью видео. Проект потерпел задержки, и были уволены руководители программы. Генеральный директор Tesla Илон Маск, описал проект как рискованный с невысокой вероятностью успеха, но подтвердил, что Tesla вкладывает средства в другие суперкомпьютеры, такие как традиционные кластеры и процессоры NVIDIA, чтобы обеспечить работу с искусственным интеллектом.

Эти новые комментарии Маска создали чувство неуверенности среди акционеров Tesla. Сейчас Tesla также инвестирует средства в оборудование AMD. Общее вложение Tesla в вычислительные мощности для поддержки программ ИИ составляет несколько миллиардов долларов в год.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох