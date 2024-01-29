Tesla анонсировала начало работы над суперкомпьютером Dojo в Нью-Йорке 2 29.01.2024, 21:13

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Для чего он нужен.

Компания Tesla объявила о новом проекте под названием Dojo для строительства суперкомпьютерного кластера стоимостью $500 миллионов на Gigafactory New York в Буффало. Об этом сообщает Elektrek.

Кластер Dojo разработан для обучения искусственного интеллекта с помощью видео. Проект потерпел задержки, и были уволены руководители программы. Генеральный директор Tesla Илон Маск, описал проект как рискованный с невысокой вероятностью успеха, но подтвердил, что Tesla вкладывает средства в другие суперкомпьютеры, такие как традиционные кластеры и процессоры NVIDIA, чтобы обеспечить работу с искусственным интеллектом.

Эти новые комментарии Маска создали чувство неуверенности среди акционеров Tesla. Сейчас Tesla также инвестирует средства в оборудование AMD. Общее вложение Tesla в вычислительные мощности для поддержки программ ИИ составляет несколько миллиардов долларов в год.