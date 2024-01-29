В Минске за январь выявили десять случаев кори 29.01.2024, 22:38

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Всего корь была лабораторно подтверждена в столице примерно у сотни пациентов.

В Минске в январе этого года выявили десять случаев заболевания корью. Об этом рассказала главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Инна Кондрескул, сообщает «Минск-Новости».

По ее словам, подъем заболеваемости этой инфекцией в Беларуси начался в конце 2023 года на фоне «ухода» пандемии коронавируса.

Случаи кори были зарегистрированы и в Минске. Всего корь была лабораторно подтверждена в столице примерно у сотни пациентов. Большинство случаев выявили в ноябре и декабре. В январе 2024-го в Минске зарегистрировали десять пациентов с корью.

Эпидемиолог объяснила это тем, что возбудители некоторых инфекционных заболеваний занимают свою прежнюю нишу доковидного периода, «возвращаясь» после завершения пандемии COVID-19.

На днях случай кори был лабораторно подтвержден в Лидском районе. Заболевание заподозрено у 15 человек. «Нулевой» пациент приехал в район из соседней области. Пациенты с подозрением на корь на данный момент госпитализированы в инфекционное отделение Лидской районной больницы. Эпидемиологи установили всех контактных лиц, они сейчас находятся под медицинским наблюдением.

В Беларуси в прошлом году, по официальным данным Минздрава на начало декабря, было зарегистрировано 160 подтвержденных случаев кори.