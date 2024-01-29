Британский пластический хирург рассказал, какие операции не будут пользоваться спросом в 2024 году 29.01.2024, 23:02

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И какие — будут.

Уменьшение груди и комбинированная подтяжка лица и шеи станут главными трендами косметической хирургии в 2024 году. Такой прогноз дал британский пластический хирург, руководитель Британской ассоциации пластических и эстетических хирургов Марк Пасифико, пишет Daily Mail.

По его мнению, в этом году спроса на процедуры по увеличению груди, скорее всего, не будет. Он отметил, что уже наметилась тенденция, когда клиентки либо просили увеличить грудь совсем немного, либо просили удалить ранее вставленные большие импланты, устав их носить.

Он также добавил, что сейчас большие грудные имплантаты теряют популярность у женщин, особенно у молодых матерей. Вместо этого, по его словам, женщины, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет предпочитают операции по восстановлению груди после грудного вскармливания, т.е. просят всего вернуть форму.

Врач рассказал, что большая грудь (не только искусственная, но и натуральная) может привести к проблемам со здоровьем, например, у таких женщин могут появиться боли в спине, плечах или шее из-за напряжения, связанного с их весом груди.

По словам Пасифико, что «форма важнее размера» — это новая мантра, и теперь предпочтение отдается имплантатам меньшего размера в сочетании с подтяжкой груди.

Вторая процедура, которая станет популярной в нынешнем году, по мнению Пасифико, — это подтяжка шеи. Он пояснил, что спрос на эту операцию был вызван в первую очередь социальными сетями, где очень легко заметить подтяжку лица у человека, который ничего не делал с шеей.

«Если у вас плохая шея и красивое лицо, то будет сразу заметно, что что-то не так», — сказал хирург, добавив, что комплексная операция будет стоит гораздо дороже, чем обычная подтяжка лица.