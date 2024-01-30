Куда пропал из продажи 95-й бензин Flagman? 1 30.01.2024, 11:43

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В «Белоруснефти» попытались оправдаться.

Недавно один из читателей попросил редакцию abw.by разобраться, куда из продажи в сети АЗС «Белоруснефть» пропал брендовый 95-й бензин Flagman.

«Может, его больше не будут выпускать?» – задается вопросом белорус, который отмечает, что операторы АЗС ничего сказать не могут. «Бензин пропал и на карте АЗС «Белоруснефти» (на сайте больше нет «кнопки» для выбора данного вида топлива с целью поиска соответствующих АЗС). При этом 92-й бензин Flagman есть в продаже, правда, только в Минской области. Возможно, это тоже остатки», – отметил автомобилист.

Что за топливо такое Flagman

Компания «Белоруснефть» представила новый высокооктановый вид топлива под брендом Flagman в июле 2020 года. Оно производилось на базе неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро с добавлением многофункциональной присадки от ведущей мировой компании – изготовителя присадок. Это топливо начал выпускать Мозырский НПЗ после модернизации производственных мощностей.

Представляя новое топливо, компания «Белоруснефть» отмечала его преимущества перед обычным. По ее данным, за счет уменьшения внутреннего трения снижался расход топлива (до 3%), а также обеспечивалась очистка топливной системы, карбюратора и впускных клапанов, защита узлов двигателя и топливного бака от коррозии, уменьшались выбросы вредных веществ в атмосферу.

Примечательно, что топливо Flagman на АЗС продавалось по цене обычного, оно было рекомендовано для автомобилей, чьи правила эксплуатации предусматривают топливо с октановым числом не меньше 95. Отмечалось, что улучшенное топливо соответствует европейским стандартам.

«Flagman – это топливо премиум-класса по цене обычного, которое позволит водителю экономить ресурсы и реже заглядывать в автосервис», – говорилось в сообщении «Белоруснефти» в момент вывода на рынок нового вида топлива. Что же случилось теперь?

«Белоруснефть»: «Производство и реализация АИ-95 Flagman в 2024-м не планируются»

Куда же исчез из продажи 95-й бензин Flagman? Этот вопрос журналисты задали пресс-службе компании «Белоруснефть». Там предоставили ответ на вопрос. «В связи с отсутствием достаточной экономической эффективности производство и реализация бензина АИ-95 Flagman в 2024 году не планируется. Решение принято с учетом комплексного анализа рыночных условий и структуры спроса», – прокомментировали в компании «Белоруснефть».