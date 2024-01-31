Муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк обратился к ее «крестной» Роберте Метсоле 31.01.2024, 15:53

Роберта Метсола

На активистку «Европейской Беларуси» возобновили колоссальное давление.

Сегодня к политзаключенной и активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, которая находится в колонии №24 Заречья, должен был попасть адвокат. Однако, как рассказал сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо, его к ней не пустили:

— Это объяснили тем, что Полина якобы не написала заявление на встречу с адвокатом. Стоит сказать, что Полина была этапирована в колонию №24 22 декабря. Почти за 1,5 месяца от жены пришло только одно короткое письмо. В нем она сообщила, что 8 января написала заявление на встречу с адвокатом и ждет его у себя.

Еще она написала, что мерзнет и попросила прислать ей теплые вещи: шапку, шарф и термобелье. Бандероль мы выслали, а сегодня к ней приехал адвокат, которого, повторюсь, не пустили, соврав, что Полина не написала заявление!

Я расцениваю это как очередную попытку давления на Полину и ее родственников.

Несколько недель назад символической крестной жены стала президент Европарламента Роберта Метсола. Я призываю ее, чтобы она следила за судьбой Полины и реагировала на происходящее. Ведь на мою жену возобновляется колоссальное давление.