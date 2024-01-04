Белорусские ученые разработали средство от облысения 4.01.2024, 0:34

Эффективность проверили на первых пациентах.

Ученые из Института биофизики и клеточной инженерии Национальной Академии Наук (НАН) Беларуси разработали новинку, которая поможет справиться с облысением, сообщает государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».

В НАН завершились испытания различных проектов по госпрограмме «Наукоемкие технологии и техника». Тестировали несколько новых продуктов на основе клеточных технологий. Их эффективность проверили на первых пациентах, теперь рассчитывают организовать широкое применение этих препаратов.

По словам исследователей, новая технология должна помочь в тех случаях, если проблема вызвана стрессом, коронавирусом или какими-то еще неблагоприятными факторами.

«Из волосяного фолликула выделяем стволовые клетки и размножаем их в нужном количестве, — рассказала заведующая лабораторией молекулярной биологии клетки Анна Полешко.

Далее, по ее словам, размноженные клетки вводят пациентам. Ожидаемый эффект был заметен у почти 70%. Это, в частности, увеличение толщины волоса и рост пушковых волос.

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