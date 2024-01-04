Борислав Береза: Лукашенко может умереть в любой момент 2 4.01.2024, 13:35

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Борислав Береза

Диктатору нужно бояться самого себя.

На белорусских предприятиях началась «дронофобия». На защиту нефтяных резервуаров на двух НПЗ ставят защиту от БПЛА.

Чего боится режим Лукашенко? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Это всего лишь имитация бурной деятельности, никакого нападения не может быть. А десли что-то такое и произойдет, как Лукашенко будет отбиваться, если он технику и снаряды передает России, а Беларусь фактически оставляет «голой»? Мне было бы интересно услышать ответ на этот вопрос, потому что имитация бурной деятельности — это одно, а на самом деле он обезоруживает сейчас Беларусь перед возможным нападением, например — со стороны России.

Хотя, это даже к лучшему. Если начнутся какие-то процессы внутри Беларуси, то белорусским оппозиционерам будет легче поменять власть, когда режиму будет нечем оказать сопротивление. Если власти нечем будет сопротивляться — супер, тогда ее легче будет победить.

— Вы сказали про нападение со стороны России, в каком случае это может произойти?

— Это может произойти, если Беларусь вдруг захочет стать независимым государством. И это, кстати, действительно проблема, потому что пока Беларусь фактически полностью под пятой Кремля, стране нечего бояться. Но как только сменится режим, а Беларусь захочет сама принимать решения, а не слушаться Москву во всем, то могут начаться определенные события.

— Может ли в Беларусь прилететь какой-то «шальной дрон»?

— Недавно российская ракета залетела в Польшу, почему российская ракета или дрон не могут залететь в Беларусь? Учитывая криворукость российских операторов дронами и ракетами, можно ожидать все что угодно.

— Как сейчас в Украине относятся к тому, что Лукашенко предоставил территорию Беларуси для нападения россиян?

— Ничего не изменилось, этого никто не забудет. Я считаю, что любые процессы можно разворачивать. Если учесть, что белорусы сами не принимали массового участия в боевых действиях против Украины, белорусские войска не были введены, то будет момент покаяния, будет момент признания вины, извинения — и будет изменение в отношениях.

Если все это произойдет, то отношения будут развиваться в положительную сторону. Когда-то у Германии с Израилем были откровенно враждебные отношения, потом все изменилось. На сегодняшний день эти отношения более чем дружеские.

— Чего сегодня на самом деле должен бояться Лукашенко?

— Лукашенко на самом деле должен бояться только одного — самого себя. Он может подохнуть в любой момент и никто из его сыновей не займет его пост. Более того, они могут отправиться в след за папочкой, случайно отравившись рыбкой или попав в автокатастрофу. А Путин использует это, чтобы поставить своего карманного президента, и на этом все закончится.

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