Лукашенко начал прощание с самим собой

Лукашенко начал прощание с самим собой8
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 4.01.2024, 14:17
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От решений диктатора разит безысходностью и ощущением тупика.
В сегодняшних кадровых решениях Лукашенко есть всего лишь два обращающих на себя момента.
Во-первых, серость. Ничем не примечательные чиновники переместились на посты, которые ничего не решают. От этой серости за версту разит безысходностью и ощущением тупика.
Во-вторых, директор БелАЭС. Мы сформулируем кратко. Этот проект как не работал при старом директоре, так не будет работать при новом. Баланс работы и простоев с ремонтами не решается сменой руководства, если заложены конструктивные упущения, помноженные на отсутствие культуры производства.
Алчность синепалого и его же вера в некую сакральность обладания мирным атомом вкупе с желанием отдельных схематозников вроде Владимира Ильича белорусского пошиба попилить денег на откатах, не может даже в теории привести ни к чему хорошему.
Необходимость подписания закона о гарантиях уходящему «президенту» достаточно серьезно ударила по нервному и физическому состоянию синепалого. Прощание с самим собой началось.
Telegram-канал «Ник и Майк»