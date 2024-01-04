Лукашенко начал прощание с самим собой 8 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.01.2024, 14:17

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фото: getty images

От решений диктатора разит безысходностью и ощущением тупика.

В сегодняшних кадровых решениях Лукашенко есть всего лишь два обращающих на себя момента.

Во-первых, серость. Ничем не примечательные чиновники переместились на посты, которые ничего не решают. От этой серости за версту разит безысходностью и ощущением тупика.

Во-вторых, директор БелАЭС. Мы сформулируем кратко. Этот проект как не работал при старом директоре, так не будет работать при новом. Баланс работы и простоев с ремонтами не решается сменой руководства, если заложены конструктивные упущения, помноженные на отсутствие культуры производства.

Алчность синепалого и его же вера в некую сакральность обладания мирным атомом вкупе с желанием отдельных схематозников вроде Владимира Ильича белорусского пошиба попилить денег на откатах, не может даже в теории привести ни к чему хорошему.

Необходимость подписания закона о гарантиях уходящему «президенту» достаточно серьезно ударила по нервному и физическому состоянию синепалого. Прощание с самим собой началось.

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