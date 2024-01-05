ВСУ разнесли глубинный бункер командования РФ возле Евпатории 4 5.01.2024, 14:07

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Ликвидирован российский полковник и еще ряд офицеров.

В четверг 4 января украинские военные нанесли удар по воинской части Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Евпатории в Крыму, в результате чего враг понес потери.

Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«Наши агенты провели доразведку воинской части связи вблизи Евпатории, по которой вчера нанесли ракетный удар и передали информацию СОУ», — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в результате атаки был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем и координацию противовоздушной обороны по всему полуострову. Кроме этого, был поражен глубинный бункер, в результате чего было несколько 200-х и 300-х.

«Можем с уверенностью говорить, что полковник Исмагилов никогда больше не будет осквернять украинскую землю своим присутствием (200)», — отметили в «Атеш».

Кроме этого, в Евпатории «подавлена» ПВО, в частности она больше не будет находиться в «пораженной части» поселка Уютное, что возле Евпатории. По информации подполья, уцелевшие средства враг перебрасывает на аэродром «Бельбек».

«Хотим еще раз поблагодарить наших агентов и всех жителей Евпатории, которые нам помогали. Этот успех еще раз подтверждает тезис, что даже самая маленькая (на первый взгляд) помощь может оказаться решающей», — отметили партизаны.

Украинское подполье отметило, что уже передало ВСУ множество данных о военных объектах ВС РФ на всех временно оккупированных территориях Украины, и добавило, что удары по противнику не прекратятся до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинские территории.

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