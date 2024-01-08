В российской Рязани сгорел дом, принадлежащий племяннику Путина 8.01.2024, 17:36

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Ранее неизвестные разнесли его приемную.

В российской Рязани сгорел дом Романа Путина, племянника российского президента. Пожар произошел поздно вечером 7 января. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Кстати, ранее в городе Уренгой неизвестные разнесли его приемную.

Некоторые эксперты предполагают, что отдельные россияне, не имеющие возможности лично передать «горячий привет» дяде Романа Путина, делают это через его племянника.

Роман Путин: что о нем известно

46-летний Роман Путин является российским бизнесменом. Он является совладельцем компании «МЧП-АВИА», производящей на территории РФ легкие летательные аппараты - гиропланы. Он – сын бывшего вице-президента и члена правления закрытого «Мастер-банка» Игоря Александровича Путина.

В 2020 году Роман Путин вошел в российскую политику – в марте он объявил о создании пропрезидентской партии «Люди бизнеса». По его словам, он поддерживает политику Путина и хотел бы помочь правительству в его инициативах. Однако партии он не создал. 21 июня он присоединился к существующей партии «Народ против коррупции» и был избран ее лидером 5 июля.

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