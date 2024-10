ISW: ВСУ загнали россиян в западню 1 1.10.2024, 7:57

8,312

Американские аналитики поймали российских пропагандистов на лжи.

Российские войска недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области, а ВСУ – на своем выступе в ходе наступления на этой территории РФ. Также украинские воины хитро заманили колону россиян в подготовленные ими же противотанковые ловушки, и нанесли по ней удар за пределами Плехово.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики разоблачили российских пропагандистов на лжи о том, что их силы якобы отбили некоторые населенные пункты Курщины.

Отмечается, что ВС РФ продвинулись в полях к юго-востоку от Веселого (юго-западнее Глушково). Минобороны страны-агрессора утверждало, что в Глушковском районе украинские войска якобы безуспешно атаковали границу возле Нового Пути, а пропагандисты придумали, что такая же ситуация была у Веселого и Медвежьего. Ныне там пытаются противодействовать ВСУ подразделения российского 56-го воздушно-десантного полка.

Согласно сводке ISW, украинские силы недавно продвинулись на западном краю своего выступа в Курской области в районе Коренево. Российские источники сообщали, что их войскам пришлось отбивать украинские атаки также возле Любимовки, Ольговки, Кремяного, Камышевки и Плехово.

И хотя российские войска имели продвижение к юго-востоку от Суджи возле Плехово, они понесли там потери.

«Анализ геолокационных кадров Forbes показал, что механизированная колонна ВС РФ – возможно, состоящая из элементов российской 15-й международной добровольческой бригады «Пятнашка» – застряла в российских противотанковых ловушках, установленных перед украинским вторжением на Курщину около Плехово, что позволило украинским войскам нанести удар по ней за пределами населенного пункта», – подчеркнули аналитики.

Российские источники также заявили, что их войска «отбили» Обуховку (юго-восточнее Коренево) и продвинулись на 800 метров к северу от Успеновки на границе. Однако в ISW отметили, что этому нет никаких визуальных доказательств.

