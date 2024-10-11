«Теперь ты местная знаменитость» 1 11.10.2024, 18:27

Учительница из агрогородка снимает шутливые видео о ситуация, в которых был каждый.

Елена Лаврентьева работает учительницей обществоведения и истории в средней школе агрогородка Ёдки Гродненской области. А еще ведет TikTok-аккаунт с юмористическими роликами про школьную жизнь. В описании профиля она указала: «На одной волне с детьми».

Первое видео с учениками Елена опубликовала в декабре 2021 года, подписав его: «Дети уговорили снять с ними тикток». В следующем ролике она показала бурные овации с комментарием: «Когда школьники узнали про твой аккаунт в тиктоке, и теперь ты местная знаменитость».

С тех пор дети регулярно появляются в ее видео, разыгрывая шуточные сценки, в которых многие узнают типичные школьные ситуации. Иногда она показывает их с точки зрения учеников, а иногда — с позиции преподавателя, добавляя хештег «учителя тоже люди», передает «Зеркало».

К примеру, так педагог звучит для учеников, которые не особо понимают тему.

А так она с иронией показывает реалии работы в школе.

Вот на что похожи ученики после просьбы достать листочки для самостоятельной работы.

Так звучат для нее дети, которые ничего не помнят после каникул.

Сейчас на блог Алены подписаны 13 тысяч человек. Судя по комментариям, многие видео смотрят сами дети — они пишут «жиза» и узнают «актеров». Некоторые просят записать ролик в их классе, а кое-кто уговаривает поставить высокую оценку.

Вот еще несколько комментариев от учеников:

«Лучший учитель»;

«Елена Ивановна, вы лучшая!»;

«Слушать и изучать историю и обществознание с вами — одно удовольствие, вы лучшая!»;

«Лучшее воспоминания со школы — уроки с вами»;

«Каждой школе таких учителей и таких учеников, которые за любой кипишь, что бы жить было веселее».

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