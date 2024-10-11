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Зеленский: Сегодняшняя встреча с Шольцом — одна из важнейших за все время войны

  • 11.10.2024, 20:01
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Зеленский: Сегодняшняя встреча с Шольцом — одна из важнейших за все время войны

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом является одной из важнейших за все время полномасштабной войны.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале в пятницу, 11 октября.

«Мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира для Украины — это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть ситуацию к настоящему миру», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что «восстановление справедливого мира для Украины является победой», и работа в этом направлении продолжается.

Он подчеркнул важность взаимодействия со всеми партнерами и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Германии.

«Спасибо за то, что вы так сильно помогаете Украине. Это и ПВО, и весомая оборонная, экономическая поддержка, наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и совместная работа над действенностью саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, а объем поддержки был достаточным для защиты людей и жизни», — добавил Зеленский.

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