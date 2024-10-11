Харрис назвала «слабым ходом» отказ Трампа от повторных дебатов

Харрис назвала «слабым ходом» отказ Трампа от повторных дебатов1
- 11.10.2024, 23:32
По ее словам, это «нехорошо для избирателей».
Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис назвала «слабым ходом» отказ кандидата республиканцев Дональда Трампа во второй раз выйти на дебаты с ней.
Как сообщает The Hill, об этом она сказала в выступлении на предвыборном мероприятии.
Харрис сказала, что отказ Трампа от дебатов вряд ли играет ему на пользу и все равно принципиально ничего не меняет.
«Думаю, это нехорошо для избирателей. И также я думаю, что это довольно слабый ход... Но даже если он не согласится на дебаты, контраст на этих выборах уже понятен. Эти выборы – о двух очень разных видениях нашей страны. Одно – его видение – сфокусировано на прошлом. Второе, наше – на будущем», – сказала Камала Харрис.
Напомним, в среду Трамп заявил, что не согласится на повторные дебаты с Камалой Харрис в оставшиеся недели до президентских выборов 5 ноября.
Трамп аргументировал свой отказ тем, что он выиграл предыдущие два раунда дебатов – против Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс«легко победил» Тима Уолца.