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Немецкий спецназ отправят охранять подводную инфраструктуру на Балтике

  • 12.10.2024, 5:34
Немецкий спецназ отправят охранять подводную инфраструктуру на Балтике

Поручение дала глава МВД Германии.

Для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано морское оперативное подразделение немецкого спецназа GSG 9, сообщают Spiegel и ARD со ссылкой источники.

По данным ARD, такое поручение дала глава МВД Германии Нэнси Фейзер. Оперативное подразделение появится в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн, который расположен на Балтийском море. За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на севере Германии.

Собеседники Spiegel отметили, что повышение мер безопасности связано с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва газопроводов «Северный поток» на Балтике. Германия также фиксирует активность «российских шпионских кораблей», которые «картографируют сеть трубопроводов и других подводных линий на дне Северного и Балтийского морей», пишет Spiegel.

Tagesschau отмечает, что это будет третья база спецназа GSG 9. Первая (это штаб-квартира) находится в городе Санкт-Августин под Кёльном с 1972 года, когда спецназ был создан в ответ на нападение на израильскую команду на Олимпийских играх в Мюнхене; вторая — в Берлине. GSG 9 фокусируется на антитеррористической деятельности, в его задачи входит борьба с исламизмом и организованной преступностью, в частности, оборотом наркотиков, и т. д.

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