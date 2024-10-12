«Лукашенко — существо дремучее и необразованное» 9 12.10.2024, 8:39

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Именно поэтому в Беларуси почти нет науки.

Лукашенко решил содрать последнюю шкуру с белорусской науки, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Планирует делать это медленно, «по-народному», с удовольствием. К этому диктатора подвигли «успехи» его аграриев в соревновании с Западом по выведению супер-кукурузы. В очередной раз проявляется звериная сущность Лукашенко, который считает, что все проблемы можно решить насилием.

Не понятно, чего ожидал нелегитимный, когда его глава Академии Наук, аграрий-лысенковец Владимир Гусаков вместо занятий наукой тискает статейки про «белорусско-русское двуязычье, исторически сложившуюся ценность народа».

Лукашистское руководство науки озабоченно распилом денег и созданием видимости по разработке изначально невыполнимых задач от диктатора. Лукашенко, существо дремучее и необразованное, относится к науке по колхозно-совковому. Ставит невыполнимые задачи по срокам, по объему, не выделяет нужного количества средств. Назначает неэффективное, коррумпированное руководство. Множество талантливых ученых были вынуждены покинуть Беларусь, спасаясь от репрессий.

Пока правит режим, белорусскую науку ждет беспросветное будущее.

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