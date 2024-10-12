«Треть приглашенных саботируют «расширительный» саммит БРИКС» 12.10.2024, 15:38

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Что пошло не по замыслу Кремля.

На саммит БРИКС в Россию отказалась ехать треть приглашенных глав государств. Об этом сообщили в Кремле. Приглашения были разосланы в 38 стран. Но присутствие на высшем уровне подтвердило лишь 24.

В частности не приедет глава одного из членов объединения — король Саудовской Аравии, передает FREEДОМ.

XVI саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. Его главная тема — расширение блока. 1 января 2024-го к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Кроме того, с начала года заявки на вступление подали Азербайджан, Турция, Малайзия и Сирия. О более тесном сотрудничестве заявили несколько стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Заявку на участие в саммите подало и террористическое движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане. Эксперты утверждают, что за насыщением БРИКС антизападными странами стоит Москва.

«Уже из географии членов и кандидатов очевидно, что БРИКС больше не является просто организацией, преследующей экономические интересы, и там точно не идет речь только о торговле нефтью и другими энергоресурсами. Это объединение стран так называемого глобального Юга, концепцию которого в противостоянии с глобальным Западом активно пропагандирует РФ. Так она пытается, во-первых, продвигать свою давнюю концепцию «многополярного мира», а во-вторых, — легитимизировать террористические режимы как «уважаемых партнеров и игроков на международной арене», — прокомментировал консультант украинского Центра инициатив ПЖ на портале «Милитарный» Александр Демченко.

Впрочем, расширение БРИКС не всему блоку на пользу, обращают внимание эксперты. Все решения внутри объединения принимаются консенсусом. После принятия заявок от Сирии, Турции, Малайзии и Азербайджана количество стран увеличится до 13. К тому же, Турция может стать первой страной Североатлантического альянса в БРИКС, и блок не сможет иметь антинатовскую направленность. Аналитики считают, что по мере расширения объединение теряет свой изначальный смысл.

- На самом деле, пока не похоже, чтобы эти государства объединяло что-либо, кроме общей антизападной ориентации. И когда кто-то объединяется не за что-то, а против чего-то, подобные объединения вряд ли бывают очень долговечными и перспективными в контексте своего развития. Это довольно разные государства, часто — с очень противоречивыми интересами. И рано или поздно, эти противоречия все равно обозначатся в политике, — считает доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Но сделать из БРИКС полностью подвластный себе блок Москве тоже не удастся. Доля России в мировой экономики составляет около 3%. Это в 2,5 раза меньше, чем у Индии, и более чем в 6 раз — чем у Китая. Эксперты считают, что при таком раскладе РФ не сможет диктовать свои условия в БРИКС.

- В любом случае в объединении, в котором присутствуют Китай и Россия, Россия не будет главной. Но Россия вполне может изображать, что она претендует на какую-то альтернативную политику, что она какой-то альтернативный центр принятия решений. Тактически это Китаю может быть довольно выгодно: что есть такой мировой хулиган, которого можно контролировать, можно направлять в том или ином ключе, при этом получать от этого какие-либо выгоды, — отметил Петр Олещук.

Не получится у БРИКС стать альтернативой Западу и в экономическом плане. Ранее в объединении заявляли о введении общей валюты, которая должна была якобы положить конец гегемонии доллара. Но, как заявил глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, на предстоящем саммите БРИКС этот вопрос не будет рассматриваться. Вместо этого страны, по его словам, сконцентрируются на создании совместной финансовой расчетно-платежной системы.

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