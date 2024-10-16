Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на 2,6 млн евро 16.10.2024, 12:49

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Это крупнейшая партия с начала года.

Литовские таможенные и пограничные службы задержали крупнейшую в этом году партию контрабандных белорусских сигарет. В ходе операции было выявлено 572 тысячи пачек сигарет марок «NZ Gold», «Минск», «Queen Superslims», «Winston» и «Camel», общая стоимость которых составила 2,6 миллиона евро.

Как сообщили представители литовской таможни, контрабанда была обнаружена 11 октября во время проверки грузовика на границе с Польшей. Патрулирующие трассу Е67 пограничники решили осмотреть грузовик Mercedes, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Водитель утверждал, что везет мебель в Западную Европу.

Однако литовские служащие были крайне удивлены, когда вмест ожидаемой мебели они наткнулись на поддоны с печеньем. Это побудило их провести тщательный досмотр грузовика. В результате проверки под поддонами с печеньем были найдены коробки с контрабандными сигаретами, а мебели в грузовике так и не оказалось.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование. Судом было принято решение об аресте водителя на три месяца, а также о задержании автомобиля и его груза.

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