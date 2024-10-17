«Скорее северокорейцы пойдут на Киев из Беларуси» 17.10.2024, 15:29

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Белорусский офицер рассказал, есть ли угроза наступления на север Украины.

Бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, прислал соратникам письмо из колонии.

Гиркин прогнозирует, что в войну будет вовлечена Беларусь. Насколько это реальный сценарий сегодня? Об этом сайт Charter97.org поговорил на условиях анонимности с белорусским офицером:

— На данный момент мы наблюдаем деэскалацию в вопросе вступления нашей страны в войну. Все перешло в плоскость, как сейчас модно говорить, ИПСО. Те же самые МИГи с «Кинжалами» прилетали в Беларусь. Это все из раздела пропаганды, а не реальной опасности.

Однако ситуация на фронте складывается так, что северное направление может стать для россиян приоритетным. У ВСУ есть проблемы на Донбассе. Кому-то в России снова может прийти в голову мысль, что можно повторить наступление из Беларуси, если посыпется восток Украины.

Для этого нужна большая группировка войск. У России, судя по всему, таких ресурсов сегодня нет. Мы прекрасно видим, как приходится искать ресурсы для защиты Курской области РФ. Там активно используют солдатов срочной службы. На новую мобилизацию в Москве идти не хотят. Да и нужно время, чтобы подготовить большой контингент войск.

А где сегодня россияне могут взять готовых, хоть и плохо обученных солдат? Тут и могут вспомнить о белорусах. Как белорусский офицер могу сказать, что это рискованно и бесперспективно. Есть определенные установки, что белорусы ни при каких обстоятельствах не будут воевать в Украине. Будет массовое дезертирство и сдача в плен.

В последнее время все чаще говорят о возможной отправки войск КНДР в Украину. Там большой человеческий ресурс. Есть, конечно, вопросы к подготовленности этих солдат, мотивации, есть проблема с коммуникацией, ведь они не знают русского языка. Но это тот ресурс, которого россиянам не хватает.

Если говорить о реальной военной угрозе c территории Беларуси, то скорее военные из КНДР пойдут на Киев, а не мы.

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