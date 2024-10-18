Из плена вернулся известный украинский правозащитник Максим Буткевич 1 18.10.2024, 23:11

Максим Буткевич

Его обменяли.

Из российского плена вернулся украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич. Об этом стало известно поздно вечером 18 октября.

Об этом сообщает издание ZMINA со ссылкой на отца Буткевича. Пока официальных деталей нет.

По словам мужчины, ему позвонил Координационный штаб и сообщил, что Максима удалось вернуть во время обмена военнопленными.

До полномасштабного вторжения он специализировался на помощи беженцам, в том числе из Беларуси.

Максим посвятил правозащитной деятельности более 20 лет, а 3 марта 2022 года вступил в ряды Вооруженных Сил. А уже в июне того же года был захвачен россиянами в плен.

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