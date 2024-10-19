Появилось видео атаки дронов «Хезболлы» на резиденцию Нетаньяху 19.10.2024, 12:40

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Здание получило повреждения.

В «Хезболле» заявили об атаке дронов на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Здание, по которому прилетел БпЛА из Ливана, получило повреждение.

Такие сообщения распространило саудовское издание Al-Hadath утром 19 октября. Несколько позже стало известно, что ни самого главы израильского правительства, ни его жены в доме на момент атаки не было, пишет The Times of Israel.

Первые сообщения об атаке дронов на резиденцию Нетаньяху в Кесарии появились в Al-Hadath. По данным издания, на дом израильского премьера летел беспилотник, запущенный из Ливана.

«В публикациях в социальных сетях также утверждается, что пострадавшее во время нападения здание было частью дома Нетаньяху. Сообщений о пострадавших во время нападения не было, и неизвестно, был ли премьер-министр в то время дома», – писали в The Times of Israel.

Чуть позже атаку подтвердили в офисе премьер-министра Израиля. Там также добавили, что Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время нападения, и в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме этого дрона «Хезболла» утром запустила еще два, они летели в направлении Тель-Авива, но были сбиты средствами ПВО.

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