Синоптики пообещали белорусам выход из «обширной ложбины холода»1
- 2.10.2024, 17:26
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Где и когда ждать до +20°?
Не успели белорусы опомниться, как страну накрыл лютый холод. Притом такой, что в некоторых регионах уже включили отопление. Правда, речь идёт не о жилых домах, а о школах, детских садах и больницах. Однако не стоит отчаиваться: синоптики тематического канала о погоде Nadvorie пообещали жителям Республики целую недельку тепла и «выход из обширной ложбины холода».
По данным специалистов, с воскресенья циркуляция в нашем регионе «немного поменяется» и Беларусь выйдет из «обширной ложбины холода», в которой находится сейчас. Таким образом, уже к выходным станет значительно теплее. Более того, синоптики тематического канала о погоде Nadvorie заверили, что в воскресенье во второй половине дня и вовсе можно ожидать +17..+22°С по востоку страны.
«Далее, к середине недели, — очередная волна тепла. Нас ждёт знакомая по сентябрю ситуация: западная периферия блокирующего антициклона с центром над РФ/ севером Казахстана. Ожидается, что волна будет тёплой, с дневными температурами +15..+20°С, и продолжительной. Может, даже с недельку — сухо и солнечно», — отметили специалисты.
А чего ждать в ближайшие дни?
По данным Белгидромета, в четверг, 3 октября, в Беларуси ожидается облачная погода. Ночью по западу, а днём на большей части территории пройдут дожди. Особенно сильные осадки прогнозируются по северо-западу Республики, предупредили синоптики. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3..+9°С, а днём столбик термометра поднимется до отметки +9..+15°С, а по юго-востоку — до +16..+21°С.
В пятницу, 4 октября, на территории Беларуси будет всё так же облачно с прояснениями. На большей части территории синоптики пообещали дожди, а в отдельных районах — слабый туман. В тёмное время суток воздух прогреется до +5..+12°С, а днём температура будет колебаться в пределах +9..+16°С.
В субботу, 5 октября, по данным Белгидромета, тоже будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, а днём — по югу Республики пройдут дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. После заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку страны, а днём воздух прогреется до +9..+14°С.