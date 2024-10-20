Белорусы делают из хрущевок современные евроквартиры 20.10.2024, 12:37

Как они выглядят и сколько стоят.

Визитная карточка хрущевок — низкие потолки и маленькие кухни размером от 5,5 до 7 квадратов, которые собственники стараются объединить с гостиными.

Журналисты nashaniva.com посмотрели, как белорусы делают современными старые советские квартиры.

Хрущевка в скандинавском стиле

Один из примеров переделанной хрущевки — трехкомнатная квартира на улице Кедышко, 3, в доме постройки 1961 года.

В квартире объединили кухню с гостиной, немного изменили коридор и ванную комнату.

В кухонной зоне вдоль одной стены разместили варочную панель, вытяжку, микроволновку, духовой шкаф. Под окном по всей длине проходит столешница с рабочей зоной.

Слева от окна — раковина и шкаф для посуды. Холодильник стоит там, где раньше был проход из коридора на кухню.

Часть коридора была отдана для увеличения ванной комнаты. Появилась ниша для стиральной машины. На месте маленькой ванны — просторная душевая кабина.

За переделанную трехкомнатную хрущевку с ремонтом в скандинавском стиле просят 130 тысяч долларов. Общая площадь — 59 м².

Три помещения в одном

Некоторые при перепланировке объединяют в одно помещение не только кухню и гостиную, но и коридор, после чего в квартире образуется одно большое пространство, как это часто делают в так называемых «евроквартирах».

Так сделали в трехкомнатной квартире по адресу Козыревская, 35/1. Общая площадь квартиры — 53 м². Она находится на пятом этаже пятиэтажного дома 1967 года строительства.

Просят за нее 78 800 долларов.

Кардинальная перепланировка

Пример кардинальной перепланировки жилья — квартира на улице Шевченко, 26, рядом с кинотеатром «Киев». Дом построен в 1963 году.

Здесь не только объединили гостиную с кухней и коридором, но и перестроили стены в спальне, создали место для гардеробной и изменили оконный проем.

Правда, из-за такой перепланировки спальня осталась площадью всего 9,2 м² и имеет неправильную геометрическую форму в придачу.

Из спальни двери ведут в гардеробную, вход в которую стилизован под шкаф.

Общая площадь квартиры — 41,5 м². Продавец оценивает ее в 115 тысяч долларов.

Евротрехкомнатная квартира с отдельной ванной

Еще один пример переделки хрущевки в более современное жилье — трехкомнатная квартира по адресу Надеждинская, 3.

В квартире избавились от коридора, который вел из прихожей на кухню. На его месте появилась туалетная комната, за счет чего ванная стала отдельной.

Часть коридора оставили под нишу для холодильника. Попасть на кухню можно через гостиную.

В кухне сделали подоконник, который одновременно служит барной стойкой и столешницей.

Стена между помещениями была снесена, но оставили возможность отделить кухню от гостиной с помощью раздвижных дверей.

За переделанную трехкомнатную квартиру с максимально проходной гостиной просят 90 тысяч долларов. Общая площадь — почти 50 м².

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