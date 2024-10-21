Зеленский созвал СНБО 21.10.2024, 5:07

Из-за скандала с «инвалидностью» прокуроров.

В Украине прокуроров заподозрили в оформлении фальшивой «инвалидности». Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский заметил, что пока Украина на дипломатическом уровне с партнерами договаривается об оборонных пакетах и обсуждает, как противостоять российской агрессии, внутри страны ситуация не менее серьезная.

«К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК — медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности, прокуроров, воспользовавшихся своими с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности», - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что ждет соответствующих жестких решений.

«Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ДБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО», - добавил глава государства.

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