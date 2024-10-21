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В Беларуси снова доступен онлайн-кинотеатр Okko

  • 21.10.2024, 9:57
В Беларуси снова доступен онлайн-кинотеатр Okko

Мининформ решил его разблокировать.

Об этом решении сообщило Министерство информации Беларуси.

Согласно пресс-релизу Мининформа, решение о восстановлении доступа к онлайн-кинотеатру Okko было принято после того, как владелец данного интернет-ресурса устранил нарушение, которое стало основанием для ограничения доступа.

Министерство информации заблокировало российский онлайн-кинотеатр Okko в Беларуси 30 сентября.

Согласно официальному заявлению, причиной блокировки стало размещение на ресурсе запрещенной информации, «направленной на пропаганду насилия и жестокости». Однако детали о содержании не уточнялись.

Okko входит в четверку крупнейших российских стриминговых сервисов.

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