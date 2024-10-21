В Бобруйске мужчина решил «воспитать» чужого ребенка 1 21.10.2024, 11:01

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Возбуждено уголовное дело.

В отношении 51-летнего жителя Бобруйска, который ударил на улице подростка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Пьяный мужчина шел в магазин за «добавкой», мимо проходили дети. Школьники баловались, пиная пластиковую бутылку.

Мужчина начал «воспитывать» подростков, используя ненормативную лексику. Затем он подошел к 13-летнему школьнику и толкнул его. У мальчишки выпал и разбился телефон. Затем мужчина ударил его кулаком в лицо.

Родители потерпевшего обратились в милицию. Личность подозреваемого установили, возбуждено уголовное дело.

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