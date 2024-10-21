закрыть
21 октября 2024, понедельник, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске мужчина решил «воспитать» чужого ребенка

1
  • 21.10.2024, 11:01
  • 2,704
В Бобруйске мужчина решил «воспитать» чужого ребенка

Возбуждено уголовное дело.

В отношении 51-летнего жителя Бобруйска, который ударил на улице подростка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Пьяный мужчина шел в магазин за «добавкой», мимо проходили дети. Школьники баловались, пиная пластиковую бутылку.

Мужчина начал «воспитывать» подростков, используя ненормативную лексику. Затем он подошел к 13-летнему школьнику и толкнул его. У мальчишки выпал и разбился телефон. Затем мужчина ударил его кулаком в лицо.

Родители потерпевшего обратились в милицию. Личность подозреваемого установили, возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип