В Молдове обнародовали финальные результаты еврорефрендума 3 21.10.2024, 19:38

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Разница меньше 1%.

На консультативном референдуме большинство граждан Республики Молдова поддержали интеграцию страны в Европейский Союз. Разница составила менее 1%.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Всего было обработано 2219 протоколов, что соответствует стопроцентному количеству.

Так, вступление страны в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.

В воскресенье, 20 октября, в Республике Молдова прошли выборы президента. Одновременно граждане высказывались по поводу внесения изменений в Конституцию о вступлении страны в Европейский Союз.

По результатам 100% бюллетеней, на выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду - 42,45%. Ее ключевой оппонент Александр Стояногло получил 25,98%.

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