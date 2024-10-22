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Эксперт: Полет Лукашенко на Boeing из Казани может быть последним

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  • 22.10.2024, 8:42
  • 11,054
Эксперт: Полет Лукашенко на Boeing из Казани может быть последним

Самолет давно не проходил качественную диагностику.

22 октября Лукашенко на самолете Boeing, который уже давно не проходил качественную диагностику, отправляется в Казань на саммит БРИКС, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Однако синоптики предупреждают, что через несколько дней погода может резко ухудшится, и на обратном пути возможна сильная турбулентность.

«Самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта с точки зрения статистики. Современные самолеты оснащены сложными системами навигации и контроля, что снижает риски, даже в условиях турбулентности или плохой погоды. Но для поддержания высокого уровня безопасности требуется регулярная и качественная диагностика», — отмечает эксперт.

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