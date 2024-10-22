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Какой-то кромешный позор

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 22.10.2024, 11:48
  • 4,780
Какой-то кромешный позор

Полное обнуление Путина.

К чему пришла Россия при Путине. В студии федерального канала прямо говорят, что вся надежда теперь на армию Северной Кореи, которая только и может защитить границы России, так как своих солдат не хватает.

Какой это все кромешный позор… Люди, которые только что грозились стереть весь мир в радиоактивную труху, бегут прятаться под юбкой у Ким Чен Ына. О каком статусе супердержавы после этого может идти речь? Вы о чем вообще? Можете себе представить, чтобы СССР унижался и выпрашивал помощь у Северной Кореи? Или США у Тайваня?

Полное обнуление российского авторитета. И ведь справились за какие-то 3 года.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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