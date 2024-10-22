Какой-то кромешный позор 2 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

22.10.2024, 11:48

4,780

Полное обнуление Путина.

К чему пришла Россия при Путине. В студии федерального канала прямо говорят, что вся надежда теперь на армию Северной Кореи, которая только и может защитить границы России, так как своих солдат не хватает.

Какой это все кромешный позор… Люди, которые только что грозились стереть весь мир в радиоактивную труху, бегут прятаться под юбкой у Ким Чен Ына. О каком статусе супердержавы после этого может идти речь? Вы о чем вообще? Можете себе представить, чтобы СССР унижался и выпрашивал помощь у Северной Кореи? Или США у Тайваня?

Полное обнуление российского авторитета. И ведь справились за какие-то 3 года.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com