Какой-то кромешный позор2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 22.10.2024, 11:48
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Полное обнуление Путина.
К чему пришла Россия при Путине. В студии федерального канала прямо говорят, что вся надежда теперь на армию Северной Кореи, которая только и может защитить границы России, так как своих солдат не хватает.
Какой это все кромешный позор… Люди, которые только что грозились стереть весь мир в радиоактивную труху, бегут прятаться под юбкой у Ким Чен Ына. О каком статусе супердержавы после этого может идти речь? Вы о чем вообще? Можете себе представить, чтобы СССР унижался и выпрашивал помощь у Северной Кореи? Или США у Тайваня?
Полное обнуление российского авторитета. И ведь справились за какие-то 3 года.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»