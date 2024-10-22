СМИ: Пилоты КНДР могут летать на российских самолетах в Украине 22.10.2024, 13:16

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Впервые со времен Вьетнама.

Северная Корея, которая, по данным разведки Южной Кореи, отправила сухопутные войска для войны против Украины, а также передала летчиков-истребителей, которые могут летать на российских боевых самолетах. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на сообщения южнокорейского телеканала TV Chosun.

Правительство Южной Кореи заявило, что КНДР в прошлом месяце отправила летчиков-истребителей во Владивосток перед первым развертыванием своих сухопутных войск 8 октября.

По данным журналистов, появление северокорейских пилотов в РФ может быть связано с обучением на российских боевых самолетах, поставленных Северной Корее, отмечается в публикации. Вместе с тем не исключено, что РФ, у которой наблюдается дефицит пилотов в ходе полномасштабного вторжения в Украину, запросила помощь у Северной Кореи.

Если сообщения южнокорейских СМИ верны, тогда Россия станет первой зарубежной страной, где впервые со времен войны во Вьетнаме будут дислоцированы пилоты Северной Кореи. Сообщается, что северокорейские пилоты также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

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