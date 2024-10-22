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«41-й полк просто обнуляют, настоящий беспредел»

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  • 22.10.2024, 16:31
  • 2,302
«41-й полк просто обнуляют, настоящий беспредел»

Z-пропагандист рассказал о катастрофе российского полка в Харьковской области.

У 41-го полка ВС России, который ведет наступление в районе села Старицы (Харьковская область), серьезные проблемы. Подразделение в ближайшее время будет полностью обнулено из-за тактики генералов. 

Об этом откровенно рассказал российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с российской армией, передает «Диалог».

По данным ресурса, командиры заставляют солдат идти на самоубийственные штурмы, чтобы захватить Старицу, которую они уже объявили захваченной.

«41-й полк. Харьковское направление. Творится настоящий беспредел: людей просто отправляют на убой. Штурмовые группы посылают на «мясо», полк обнуляют… Все это ради того, чтобы генералы могли отчитаться о якобы взятой Старице, хотя это ложь», — написал ресурс.

По его данным, полк постоянно пополняется новыми солдатами, которые долго не живут.

«Снарядов нет, задач нет, конкретного плана нет, а бойцам просто говорят «идите». Кто не вернулся, объявляют пропавшими без вести или СОЧ (дезертирами — ред.), а по факту он 200 (груз 200, мертв — ред.)», — сообщил российский «Северный канал».

Он утверждает, что под «обнуление» попадают также «реальные специалисты». Их переводят в штурмовики, после чего отправляют на смерть.

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