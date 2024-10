Обама исполнил рэп-хит Эминема на предвыборном митинге Харрис 23.10.2024, 13:30

Фото: Getty Images

Видеофакт.

Экс-президент США Барак Обама во время предвыборного митинга кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис в Детройте (штат Мичиган) зачитал строки из хита Lose Yourself рэпера Эминема.

Причем в начале митинга сам рэп-исполнитель и уроженец Детройта представил публике Обаму и призвал зрителей голосовать, а также подчеркнул в своей речи важность свободы слова.

«Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти свободы и многие другие будут защищены и поддерживаться. И здесь, чтобы рассказать вам гораздо больше об этом, президент Барак Обама», — сказал Эминем.

Фото: REUTERS/Emily Elconin

Обама начал выступление с шутки — мол, «считает себя, некоторым образом, последователем Эминема» и добавил, что нервничает перед своим выступлением.

«He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting (Он нервничает, но внешне выглядит спокойным и готовым поразить всех — ред)», — продекламировал Обама строчки из Lose Yourself.

В своей дальнейшей речи экс-президент раскритиковал Дональда Трампа за его неудачное мероприятие, где «кандидат от республиканцев странным образом решил играть музыку в течение 30 минут вместо того, чтобы отвечать на вопросы».

