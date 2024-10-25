ВСУ поразили «Бук-М3» и уничтожили «Бук-М2» в Луганской области 25.10.2024, 12:23

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Цели находились в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения.

ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3». Кроме того, ВСУ уничтожили ЗРК «Бук-М2» оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведение ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» врага.

«Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения», - отметили в Генштабе.

Военные констатируют - работа продолжается, потому что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.

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