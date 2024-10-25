Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев 8 25.10.2024, 15:25

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Антониу Гутерриш

Из-за участия в саммите БРИКС.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Киев из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Об этом сообщает AFP.

Источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили эту информацию.

На саммите БРИКС, организованном Россией в Казани, Гутерриш 24 октября призвал к «справедливому миру» в Украине и в своей речи перед Владимиром Путиным положить конец более чем двухлетней войне.

Однако его участие во встрече 20 мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, - крупнейшем дипломатическом мероприятии в России с тех пор, как Путин вторгся Украину в феврале 2022 года, - вызвало гнев в Киеве.

«После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», - сказал высокопоставленный источник в администрации президента Украины.

В ходе переговоров с Путиным в Казани Гутерриш вновь заявил, что «российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права», говорится в заявлении ООН.

В преддверии двусторонних переговоров МИД Украины раскритиковал решение Гутерриша посетить Казань и указал на то, что он не присутствовал на мирном саммите, организованном Украиной в Швейцарии в июне.

«Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН», - говорится в заявлении.

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