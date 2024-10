Женщина пила зеленый чай вместо кофе 30 дней подряд: эффект впечатляет 10 26.10.2024, 12:56

Три полезных свойства напитка изменили ее жизнь.

Во всем мире есть как любители кофе, так и чая. Однако в случае с листовым напитком существует еще две отдельные категории людей — любители черного и зеленого чая. Последний вариант является довольно интересным и необычным, по сравнению с другими, из-за якобы его пользы для организма. В частности, после его употребления отмечают «эффект успокоения и расслабления».

Одна женщина — Алекса Меллардо — попробовала пить зеленый чай в качестве основного источника кофеина в течение 30 дней — утром и после обеда — и рассказала о результатах ежедневного «ритуала» для Eat This, Not That.

Она чувствовала себя менее тревожно

Кофе заставляло ее чувствовать беспокойство и нервозность. Однако, когда Меллардо перешла на зеленый чай, ее утро стало менее напряженным и более спокойным. «Возможно, именно сочетание аромата, вкуса и количества кофеина в чашке зеленого чая стало такой освежающей переменой», - отмечает женщина.

В ходе эксперимента она заинтересовалась в вопросе, сколько кофеина содержится в каждом напитке. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в одной 220-миллиметровой чашке зеленого чая содержится от 30 до 50 миллиграммов кофеина, в то время как в чашке кофе - от 80 до 100 миллиграммов. Чтобы компенсировать недостаток энергии, она увеличила количество потребляемого зеленого чая до трех чашек в день - две утром и одну в первой половине дня.

«Зеленый чай содержит кофеин, который может временно повысить скорость метаболизма», - объясняет дипломированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии Эми Гудсон. По ее словам, кофеин повышает активность центральной нервной системы и усиливает выделение таких нейромедиаторов, как дофамин и норадреналин. Это может привести к повышению бдительности и увеличению скорости метаболизма, что означает, что организм будет сжигать больше калорий.

Зеленый чай помог ей лучше думать

Кроме того, ей удалось лучше сосредоточиться на повседневных задачах благодаря этому напитку.

«Сочетание кофеина и L-теанина, аминокислоты, содержащейся в зеленом чае, может оказывать положительное влияние на когнитивные функции», - объясняет Гудсон.

В частности, употребление зеленого чая может повышать бдительность и улучшать настроение без чувства дрожи, которое часто ассоциируется с «высоким содержанием кофеина». Некоторые исследования указывают на потенциальный защитный эффект от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Он успокоил ее желудок

У нее, как сообщается, было много проблем с желудком. Многие продукты и напитки нарушали здоровье моего кишечника.

«Несмотря на то, что мне нравится вкус кофе, он всегда был триггером. Зеленый чай, однако, оказался успокаивающим напитком для моего желудка и общих проблем с кишечником - и на то есть веские причины», - отмечает Меллардо.

Она обнаружила, что зеленый чай полон полифенолов, особенно катехинов, которые, по словам дипломированного диетолога, являются «мощными антиоксидантами». Они помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

Это, как говорится, может способствовать профилактике хронических заболеваний и старения.

