ВСУ дадут северокорейским военным шанс сложить оружие и выжить 5 27.10.2024, 10:34

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Разработана специальная инструкция.

Силы обороны Украины готовятся не только уничтожать северокорейские подразделения, переброшенные на войну России против Украины, но и готовы дать им шанс сложить оружие и остаться таким образом в живых.

Как сообщает InformNapalm, для украинских военных разработано пособие с командами, при помощи которых бойцы смогут наладить коммуникацию с военными из КНДР на поле боя, чтобы предложить им сдаться.

Эта инструкция уже распространяется среди украинских подразделений, расположенных в Курской области.

«Украина понимает, что диктаторские режимы в РФ и КНДР не заинтересованы в том, чтобы северокорейские солдаты возвращались живыми домой в свои семьи. Но Силы обороны Украины уже сейчас готовятся не просто уничтожать первые группы северных корейцев, но и стремятся давать этим солдатам шанс выжить, то есть демонстрируют человечный подход. Украина ориентируется на соблюдение прав человека и международных норм ведения войны, демонстрирует человечность по отношению к тем, кто оказался в тяжелом положении и стал инструментом в руках диктаторов для агрессивной войны. Каждый северокорейский солдат будет иметь шанс сложить оружие и перейти на сторону добра в этой войне, получит шанс стать свободным гражданином Южной Кореи. Слава Украине!», - говорится в сообщении.

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