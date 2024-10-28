Тремор головы у Лукашенко усиливается 11 28.10.2024, 9:09

9,608

Сдают нервы.

Политолог Дмитирй Болкунец обратил внимание на видео интервью Лукашенко для российских пропагандистов. У диктатора снова тремор головы.

«У головотряса в ближайшие месяцы усилится тремор головы. Нервы», — пишет политолог.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказазывал в комментарии для Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

— На видео отчетливо видно дрожание головы. Это может свидетельствовать о том, что у Лукашенко начали проявляться признаки тремора. То есть у него проблемы не только с головой, но и с нервной системой. Тремор – это непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или группе мышц по ошибочной команде головного мозга. Существуют очень много факторов, которые могут вызвать тремор головы. Например, он может быть вызван органическими и функциональными изменениями нервной системы в области коры головного мозга при рассеянном склерозе или опухолях мозга. Но чаще всего такой симптом выступает под влиянием нервного напряжения, сильном стрессе или при злоупотреблении алкоголем.

По словам врача, старость не щадит никого и болезни в таком возрасте начинают вылезать наружу.

— Стоит также отметить, что Лукашенко 70 лет, а такое дрожание головы может возникать даже после 40. Очевидно, что диктатор находится в сильном нервном напряжении. Возможно, в ближайшие годы мы увидим «Лебединое озеро», – отметил медик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com