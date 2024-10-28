Президент Швейцарии предложила снять запрет на реэкспорт оружия в Украину

Президент Швейцарии предложила снять запрет на реэкспорт оружия в Украину1
- 28.10.2024, 16:57
- 2,268
Швейцария - один из крупнейших поставщиков оружия в мире.
Запрет, который в настоящее время препятствует реэкспорту швейцарского оружия из другой страны в Украину, должен быть снят. Он наносит ущерб промышленности и безопасности страны.
Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
- Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли, — заявила Виола Амхерд, которая также является министром обороны, на пресс-конференции в Берне.
По ее словам, возникли проблемы, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не закупать продукцию в Швейцарии, а реэкспорт не является бесплатным.
- Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау, - сказала она.
Однако она добавила, что Швейцария, которая выступает в качестве посредника в мировых конфликтах, никогда не будет поставлять оружие напрямую в страну, находящуюся в состоянии войны.
Несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, 14-м по величине в мире в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Продажи оружия в Швейцарии уже упали в 2023 году, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.
Амхерд также заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и заявила, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО.
- За последние 30 лет Швейцария не инвестировала достаточно средств в оборону, и нам нужно наверстать упущенное, - сказала она.
Призывы к Швейцарии порвать с многовековой традицией нейтрального государства звучат все чаще как внутри страны, так и за рубежом с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Парламент страны уже рекомендовал смягчить правила оборота оружия, хотя в прошлом году правительство отказалось менять свою давнюю политику.