Президент Швейцарии предложила снять запрет на реэкспорт оружия в Украину 1 28.10.2024, 16:57

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Виола Амхерд

Швейцария - один из крупнейших поставщиков оружия в мире.

Запрет, который в настоящее время препятствует реэкспорту швейцарского оружия из другой страны в Украину, должен быть снят. Он наносит ущерб промышленности и безопасности страны.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

- Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли, — заявила Виола Амхерд, которая также является министром обороны, на пресс-конференции в Берне.

По ее словам, возникли проблемы, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не закупать продукцию в Швейцарии, а реэкспорт не является бесплатным.

- Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау, - сказала она.

Однако она добавила, что Швейцария, которая выступает в качестве посредника в мировых конфликтах, никогда не будет поставлять оружие напрямую в страну, находящуюся в состоянии войны.

Несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, 14-м по величине в мире в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Продажи оружия в Швейцарии уже упали в 2023 году, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.

Амхерд также заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и заявила, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО.

- За последние 30 лет Швейцария не инвестировала достаточно средств в оборону, и нам нужно наверстать упущенное, - сказала она.

Призывы к Швейцарии порвать с многовековой традицией нейтрального государства звучат все чаще как внутри страны, так и за рубежом с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Парламент страны уже рекомендовал смягчить правила оборота оружия, хотя в прошлом году правительство отказалось менять свою давнюю политику.

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