«Минсктранс» внес коррективы в расписание пригородного транспорта 29.10.2024, 11:39

Из-за длинных выходных.

На следующей неделе белорусов ожидают длинные выходные с 7 по 10 ноября. Рабочий день, который должен был быть в пятницу, 8 ноября, перенесен на субботу, 16 ноября.

В связи с этим «Минсктранс» скорректировал расписание пригородного транспорта. Оно будет выглядеть следующим образом:

• 6 ноября 2024 года – движение по расписанию пятницы;

• 7 ноября 2024 года – движение по расписанию субботы;

• 8 ноября 2024 года – движение по расписанию воскресенья, за исключением маршрута № 382А «Минск-Заямочное», который будет работать по графику буднего дня;

• 9 ноября 2024 года – движение по расписанию субботы;

• 10 ноября 2024 года – движение по расписанию воскресенья;

• 16 ноября 2024 года – движение по расписанию пятницы, кроме маршрута № 382А «Минск-Заямочное», который будет работать по расписанию выходного дня.

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