«Минсктранс» внес коррективы в расписание пригородного транспорта
- 29.10.2024, 11:39
Из-за длинных выходных.
На следующей неделе белорусов ожидают длинные выходные с 7 по 10 ноября. Рабочий день, который должен был быть в пятницу, 8 ноября, перенесен на субботу, 16 ноября.
В связи с этим «Минсктранс» скорректировал расписание пригородного транспорта. Оно будет выглядеть следующим образом:
• 6 ноября 2024 года – движение по расписанию пятницы;
• 7 ноября 2024 года – движение по расписанию субботы;
• 8 ноября 2024 года – движение по расписанию воскресенья, за исключением маршрута № 382А «Минск-Заямочное», который будет работать по графику буднего дня;
• 9 ноября 2024 года – движение по расписанию субботы;
• 10 ноября 2024 года – движение по расписанию воскресенья;
• 16 ноября 2024 года – движение по расписанию пятницы, кроме маршрута № 382А «Минск-Заямочное», который будет работать по расписанию выходного дня.