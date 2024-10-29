Стало известно, какой объект был поражен в Луганске 29.10.2024, 14:24

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Мощный удар ВСУ.

Во временно оккупированном украинском Луганске утром раздавались взрывы. В городе «прилетело» по району, где ранее была законсервирована военная часть.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

На видео, обнародованном местными жителями, можно увидеть густой дым после «прилета», после чего произошел мощный взрыв.

По словам Лысогора, возможно, на месте удара враг хранил боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения.

«Также известно, что сейчас в Луганске перекрыто движение возле парка Горького - это рекреационная зона для отдыха горожан. Впрочем, россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники - поближе к гражданскому населению, ведь человеческие жизни для них ничего не стоят», - добавляет он.

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