Жители Калинковичей проснулись от взрыва 3.10.2024, 12:27

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Возможно, это был «Шахед».

Сегодня около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва, пишет «Флагшток».

Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.

Официальные власти не комментировали происшествие. Лишь неофициальный Telegram-канал Гомельского облисполкома выпустил памятку о мерах безопасности при обнаружении дронов. Ее опубликовал Калинковичский райисполком.

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