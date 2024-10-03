Жители Калинковичей проснулись от взрыва
- 3.10.2024, 12:27
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Возможно, это был «Шахед».
Сегодня около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва, пишет «Флагшток».
Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.
Официальные власти не комментировали происшествие. Лишь неофициальный Telegram-канал Гомельского облисполкома выпустил памятку о мерах безопасности при обнаружении дронов. Ее опубликовал Калинковичский райисполком.