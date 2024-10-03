Жители Калинковичей: От взрыва дрожали окна 3.10.2024, 16:40

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В Гомельской области разбился российский «Шахед»?

Сегодня около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.

Сайт Charter97.org посмотрел, что в соцсетях про взрыв пишут жители Калинковичей:

«Это было в 4:54. У меня есть видео».

«А что взорвалось? У меня окно дрожали, такой свист был, что мертвого поднимет».

«В это время что-то действительно сильно стукнуло».

«Все Калинковичи говорят про это».

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