Жители Калинковичей: От взрыва дрожали окна
- 3.10.2024, 16:40
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В Гомельской области разбился российский «Шахед»?
Сегодня около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.
Сайт Charter97.org посмотрел, что в соцсетях про взрыв пишут жители Калинковичей:
«Это было в 4:54. У меня есть видео».
«А что взорвалось? У меня окно дрожали, такой свист был, что мертвого поднимет».
«В это время что-то действительно сильно стукнуло».
«Все Калинковичи говорят про это».
@charter97.org Утренний инцидент в Калинковичах: возможная активность дронов #калинковичи #новости #дрон #беларусь #утро #события #авиация ♬ оригинальный звук - Хартия97