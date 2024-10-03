закрыть
3 октября 2024, четверг, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители Калинковичей: От взрыва дрожали окна

  • 3.10.2024, 16:40
  • 4,236
Жители Калинковичей: От взрыва дрожали окна

В Гомельской области разбился российский «Шахед»?

Сегодня около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.

Сайт Charter97.org посмотрел, что в соцсетях про взрыв пишут жители Калинковичей:

«Это было в 4:54. У меня есть видео».

«А что взорвалось? У меня окно дрожали, такой свист был, что мертвого поднимет».

«В это время что-то действительно сильно стукнуло».

«Все Калинковичи говорят про это».

@charter97.org Утренний инцидент в Калинковичах: возможная активность дронов #калинковичи #новости #дрон #беларусь #утро #события #авиация ♬ оригинальный звук - Хартия97

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип